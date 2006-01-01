Новогодний калейдоскоп скидок и подарков! Электронные компоненты, приборы и радиодетали!

Новогодний калейдоскоп скидок и подарков!

Совершите в декабре заказ на сумму более 1000 ₽ и участвуйте в розыгрыше купонов  5000 ₽, 10000₽ и 15000₽. Выиграй купон и забирай на эту сумму любые электронные компоненты, радиодетали или любой другой товар из нашего каталога!

Мы разыграем 3 приза при помощи рандомайзера:

  • 1-ое место - купон 15000 ₽;
  • 2-ое место - купон 10000 ₽;
  • 3-е место - купон 5000 ₽.

На призовые купоны вы сможете выбрать любые товары из нашего каталога. После чего мы бесплатно доставим призы по вашему адресу. Чтобы принять участие в розыгрыше, оплатите заказ на сумму более 1000 ₽ в декабре. Ваш номер заказа автоматически попадет в список участников. Каждый покупатель может оплатить неограниченное число заказов, которые примут участие в розыгрыше. Тем самым участники акции могут принять участие неограниченное количество раз в течение периода проведения акции.

Кроме этого, мы начислим всем участникам розыгрыша 5000 баллов на счёт! Без подарков никто не останется! Баллы можно потратить на оплату 25% следующего заказа. А если еще применить промокод, то цены становятся еще интереснее! Покупайте всегда выгодно в ТМ!

А еще весь декабрь в ТМ Электроникс действует промокод:

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По нему вы можете получить скидку 10% на любые товары из нашего каталога - просто введите его в корзине перед оплатой. Цена изменится автоматически.

Пусть Новый год будет выгодным - с ТМ Электроникс!

Важно: Вы можете получить больше от каждого заказа, если авторизируетесь на сайте. 15% от суммы заказа вернутся на ваш счет баллами. 1 балл равен 1 ₽. Баллы можно потратить на оплату 25% следующего заказа. Узнайте больше о баллах ТМ.

В ТМ Электроникс так много акций, что на сайте им посвящена отдельная страница.

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