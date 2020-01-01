TME - один из крупнейших российских онлайн магазинов электронных компонентов и комплектующих

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Лидеры продаж
HFD2/005-M
HFD2/005-M
Реле: электромагнитное; DPDT; Uобмотки: 5ВDC; 1A/125ВAC; 3A/30ВDC
от 235.01 ₽
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D4B-4111N
D4B-4111N
Концевой выключатель; NO + NC; 10А; макс.400ВAC; макс.250ВDC; M20
от 5462.71 ₽
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MKP14H615G-B
MKP14H615G-B
Конденсатор: полипропиленовый; 15мкФ; 600ВDC; ±2%; Ø36,1x62мм
от 762.55 ₽
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STB75NF75LT4
STB75NF75LT4
Транзистор: N-MOSFET; полевой; 75В; 70А; 300Вт; D2PAK
от 188.50 ₽
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G279-IP67
G279-IP67
Корпус: универсальный; Х: 120мм; Y: 120мм; Z: 90мм; поликарбонат
от 1008.58 ₽
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17001292N010050000
17001292N010050000
Крепеж: пруток; Ø: 10мм; L: 500мм; натуральный
от 141.98 ₽
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SMF5V0A-E3-08
SMF5V0A-E3-08
Диод: защитный; 200Вт; 6,4В; 21,7А; однонаправленный; SMF
от 19.26 ₽
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LL-484WC1C-W5-3P
LL-484WC1C-W5-3P
LED; 4,8мм; белый нейтральный; 1300÷2200мкд; 100°; 2,6÷3,6В; THT
от 16.30 ₽
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CD74HCT245M
CD74HCT245M
IC: цифровая; 3 состояния, bus transceiver; Каналы:8; SMD; SO20
от 77.72 ₽
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TVX2D4R7MAD
TVX2D4R7MAD
Конденсатор: электролитический; THT; 4,7мкФ; 200ВDC; Ø8x16мм; ±20%
от 134.96 ₽
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BZW06-9V4B
BZW06-9V4B
Диод: защитный; 600Вт; 11В; двунаправленный; ±5%; DO15
от 18.30 ₽
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32605-001
32605-001
Смазка; бесцветный; аэрозоль; банка; 500мл; Multi Oil; -20÷150°C
от 980.42 ₽
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V12Y-11-24G
V12Y-11-24G
Переключатель: кнопочный; Положения: 2; SPDT; 0,5A/250ВAC; зеленый
от 258.26 ₽
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AT25010B-SSHL-B
AT25010B-SSHL-B
Память EEPROM; SPI; 128x8бит; 1,8÷5,5В; 20МГц; SO8
от 94.25 ₽
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8311
8311
Ручка лепестковая; M5; 10мм; H: 13мм; полиамид; черный; W: 25мм
от 134.64 ₽
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ESD4323/SW
ESD4323/SW
Зажим лабораторный; черный; 60ВDC; 5А; Монтаж: винтами; -25÷70°C
от 424.73 ₽
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IXTP96P085T
IXTP96P085T
Транзистор: P-MOSFET; TrenchP™; полевой; -85В; -96А; 298Вт; TO220AB
от 433.30 ₽
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PIC18F4431-I/PT
PIC18F4431-I/PT
Микроконтроллер PIC; Память: 16кБ; SRAM: 768Б; EEPROM: 256Б; SMD
от 654.84 ₽
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BAV103.115
BAV103.115
Диод: импульсный; SMD; 250В; 250мА; 50нс; Упаковка: бобина,лента
от 9.63 ₽
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05074701001
05074701001
Отвертка; динамометрическая,подстроечная; 155мм; Точн.измер: ±6%
от 8853.19 ₽
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RL622-100K-RC
RL622-100K-RC
Дроссель: проволочный; THT; 10мкГн; 3А; 45мОм; ±10%; вертикальный
от 128.52 ₽
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B125C5000A
B125C5000A
Однофазный выпрямительный мост; Urmax: 250В; If: 5А; Ifsm: 150А
от 139.54 ₽
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55502622
55502622
Концевой разъем прямой; Øрукава: 14мм; латунь; SILVYN® AS-P; IP65
от 1351.66 ₽
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LTL42NKFD
LTL42NKFD
LED; 3мм; янтарный; 140÷680мкд; 65°; Поверхность: выпуклая
от 15.28 ₽
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TME - один из крупнейших российских онлайн магазинов электронных компонентов и комплектующих

«ТМ Электроникс» занимается реализацией электротехнической продукции для частных и юридических лиц.

Электронный дискаунтер «ТМ Электроникс» - один из крупнейших российских онлайн магазинов, работающий на российском рынке с 2006 года. В ассортименте представлено более 250 000 наименований электронных компонентов, комплектующих и других товарных категорий от ведущих мировых производителей. «ТМ Электроникс» — минимальные цены и быстрая доставка, 2470 пунктов выдачи товаров, которые представлены более чем в 320 городах России.

Мы предлагаем электронные составляющие для сервисных центров и мастерских. «ТМ Электроникс» обеспечивает клиентов качественной и надежной продукцией в сжатые сроки. Возможен заказ продукции от одной штуки. В нашем электронном каталоге доступны электронные составляющие от известных мировых брендов. У нас можно найти как полупроводники, пассивные элементы, переключатели, так и источники света, звука, энергии, провода, корпуса и пневматику.

  • Полупроводники позволяют усиливать сигналы в некотором оборудовании, получить более качественное изображение и звук. Эта продукция представлена в нашем каталоге транзисторами.
  • Источники света – это галогеновые, светодиодные и обычные лампы, которые также можно найти у нас. Отличаются бесшумным уровнем работы и быстрым зажиганием. Могут быть использованы в авто для различных целей.
  • Источники звука представлены наушниками и динамиками. Звуковое оборудование позволяет воспроизвести звуки в необходимой тональности. Может быть использовано в течение любого промежутка времени.
  • Источники энергии в нашем каталоге – это различные батареи, зарядные устройства и блоки питания. Они обеспечивают непрерывное функционирование различных приборов.
  • Кабельная продукция представлена проводами, оплетками и защитными оболочками.

Мы оказываем клиентам всестороннюю поддержку по любым вопросам. Наш менеджер ответит на все интересующие вопросы по поводу поставляемой продукции, а так же поможет с оформлением заказа.

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