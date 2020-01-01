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TME - один из крупнейших российских онлайн магазинов электронных компонентов и комплектующих
«ТМ Электроникс» занимается реализацией электротехнической продукции для частных и юридических лиц.
Электронный дискаунтер «ТМ Электроникс» - один из крупнейших российских онлайн магазинов, работающий на российском рынке с 2006 года. В ассортименте представлено более 250 000 наименований электронных компонентов, комплектующих и других товарных категорий от ведущих мировых производителей. «ТМ Электроникс» — минимальные цены и быстрая доставка, 2470 пунктов выдачи товаров, которые представлены более чем в 320 городах России.
Мы предлагаем электронные составляющие для сервисных центров и мастерских. «ТМ Электроникс» обеспечивает клиентов качественной и надежной продукцией в сжатые сроки. Возможен заказ продукции от одной штуки. В нашем электронном каталоге доступны электронные составляющие от известных мировых брендов. У нас можно найти как полупроводники, пассивные элементы, переключатели, так и источники света, звука, энергии, провода, корпуса и пневматику.
- Полупроводники позволяют усиливать сигналы в некотором оборудовании, получить более качественное изображение и звук. Эта продукция представлена в нашем каталоге транзисторами.
- Источники света – это галогеновые, светодиодные и обычные лампы, которые также можно найти у нас. Отличаются бесшумным уровнем работы и быстрым зажиганием. Могут быть использованы в авто для различных целей.
- Источники звука представлены наушниками и динамиками. Звуковое оборудование позволяет воспроизвести звуки в необходимой тональности. Может быть использовано в течение любого промежутка времени.
- Источники энергии в нашем каталоге – это различные батареи, зарядные устройства и блоки питания. Они обеспечивают непрерывное функционирование различных приборов.
- Кабельная продукция представлена проводами, оплетками и защитными оболочками.
Мы оказываем клиентам всестороннюю поддержку по любым вопросам. Наш менеджер ответит на все интересующие вопросы по поводу поставляемой продукции, а так же поможет с оформлением заказа.